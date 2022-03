Juve, Morata: "Avrei voluto l'Italia al Mondiale in Qatar"

TORINO - "La verità è che un Mondiale senza l'Italia è meno Mondiale. Avrei voluto che l'Italia si fosse qualificata al Mondiale. Ne ho tanti, oltre alla famiglia, di amici italiani e compagni di squadra. Devi sempre augurare il meglio ai tuoi colleghi e amici giusto? Non avrei mai immaginato un altro mondiale senza l'Italia, ma penso che anche loro abbiano una grande generazione di giovani che hanno molto talento e sono sicuro che saranno importanti in futuro". Così Alvaro Morata, attaccante della Juve, in conferenza stampa dopo la doppietta realizzata nella partita vinta dalla Spagna contro l'Islanda.