L'Egitto non va al Mondiale: Queiroz si dimette

Il messaggio di Queiroz

"Il sogno è finito. Abbiamo fatto del nostro meglio, ma oggi (ieri ndr) non è bastato. Dal profondo del mio cuore la mia gratitudine alla Federazione egiziana per avermi dato l'onore di allenare la Nazionale. A tutti i miei giocatori e al mio staff, il mio riconoscimento e il mio umile grazie mille. Sarete sempre nel mio cuore. È stato un privilegio lavorare ed essere aiutato da professionisti così bravi e capaci oltre che amici meravigliosi. Senza di voi niente sarebbe potuto essere possibile per me e nella mia vita. Sono molto orgoglioso di voi ragazzi. I miei migliori auguri ed enorme gratitudine a tutti i fan egiziani. Verso il futuro!". Sono le parole di Queiroz in un post su Instagram.