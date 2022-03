Mondiali 2022, presentato il pallone ufficiale: si chiama Al Rihla

Si chiamerà Al Rihla (un termine che indica il concetto di viaggio) e sarà il pallone che verrà utilizzato nei prossimi Mondiali in Qatar. L'Adidas, fornitore ufficiale della Coppa del Mondo Fifa dal 1970, lo ha già messo in vendita nei propri store on line. Un pallone destinato ad aumentare lo spettacolo attraverso lo speedshell, che avrà lo scopo di aumentare la velocità di volo e la rotazione, per una dinamica e una traiettoria perfetta. "Questo è un pallone da gioco ufficiale straordinario, sostenibile e di alta qualità di adidas che sarà apprezzato dalle star che si esibiranno al top del loro gioco sul più grande palcoscenico del mondo in Qatar, così come dai giocatori di base di tutto il mondo", ha dichiarato Jean-François Pathy, direttore marketing della Fifa