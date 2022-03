Laser, insulti razzisti e lancio di oggetti: l'Egitto denuncia il Senegal

IL CAIRO (Egitto) - Dal Cairo arrivano pesanti accuse contro il Senegal, all'indomani del ritorno dello spareggio mondiale che ha visto Koulibaly e compagni staccare ai rigori il biglietto per Qatar2022. La Federazione ha presentato alla Fifa una protesta formale, con tanto di denuncia e richiesta di provvedimenti, e in un comunicato ha sottolineato come "la nostra squadra è stata fatta oggetto di insulti razzisti, anche con striscioni, in particolare contro Mohamed Salah. Inoltre i nostri giocatori sono stati terrorizzati dai tifosi senegalesi, che hanno scagliato contro di loro bottiglie e pietre mentre stavano effettuando il riscaldamento prepartita". Nella nota si afferma anche che "all'arrivo allo stadio il nostro bus è stato attaccato, con tanti di vetri in frantumi che hanno provocato ferite. Il tutto è documentato da foto e video che alleghiamo alla denuncia".