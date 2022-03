Qatar 2022, Messico e Usa qualificate: Costa Rica agli spareggi

Il Messico vola a Qatar 2022. Giamaica di rimonta

Per il Messico è poco più di una formalità la sfida contro El Salvador. Il 2-0 finale porta le firme di Antuna e Raul Jimenez, con il primo che apre le marcature al 17' arrivando prima di tutti sulla corta respinta di Gonzalez. Nel finale della prima frazione di gioco ecco il bis, con Raul Jimenez che segna su rigore. Poco meno di mezz'ora per il calciatore del Napoli Lozano, entrato al 64' al posto di Antuna quando il risultato e la partita erano già in ghiaccio. Vittoria in rimonta per la Giamaica, che batte l'Honduras per 2-1. Succede tutto nel primo tempo: passano gli ospiti con Tejeda che trasforma un calcio di rigore concesso dopo revisione al Var, pareggio di Bailey sempre dagli 11 metri, infine definitivo 2-1 firmato dall'ex Lazio Ravel Morrison, bravo ad approfittare di un rinvio approssimativo della difesa su un corner tagliato sul primo palo. Al 61’ sembra esserci una svolta importante, quando Green viene espulso per una gomitata a Lopez; interviene di nuovo il Var e dopo la revisione l’arbitro estrae soltanto il giallo.

Costa Rica batte Usa ma non basta: si va ai playoff. Canada ko

La Costa Rica batte 2-0 gli Usa, ma non basta per superarli in classifica (la differenza reti premia infatti la nazionale a stelle e strisce). Prestazione maiuscola di Keylor Navas che deve fare gli straordinari in un paio di occasioni su Robinson. In una di queste, a inizio ripresa, Calderon, dopo l'intervento del portiere del Psg, è bravo e sveglio a salvare sulla linea la corte respinta di Weah. La dura legge del gol, allora, colpisce inesorabile e i costaricensi passano avanti al 51' con Vargas, bravo a "salire in cielo" su angolo dalla sinistra. Uno-due midiciale, perché 9' dopo arriva il raddoppio, ancora da palla inattiva, di Contreras che risolve una mischia in area. Unica nota stonata della serata l'infortunio rimediato da Keylor Navas sull'ennesimo intervento prodigioso, stavolta su Pulisic: torsione innaturale col piede destro. Sconfitta indolore, invece, per il Canada, che perde di misura contro Panama. Di Gabriel Torres la rete decisiva, con il calciatore che festeggia così la sua presenza numero 100 con la nazionale. Dopo aver rischiato di subire il bis con Waterman, il Canada tenta il tutto per tutto e a 7' dalla fine colpisce la traversa con il colpo di testa di David.