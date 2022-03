Qatar 2022, attesa a Doha per i sorteggi: 29 squadre sono già qualificate

29 nazionali hanno già conquistato la qualificazioni ai prossimi Mondiali in programma tra novembre e dicembre in Qatar. È terminata la fase a gironi delle qualificazioni anche in Centro e Nord America, con Messico e Usa che hanno strappato il pass per la competizione iridata. Il quadro delle 32 squadre che accederanno alla fase a gironi, però, non è ancora completo. Toccherà infatti aspettare giugno, quando si giocheranno i playoff intercontinentali e lo spareggio europeo: i primi due vedranno la vincente dello spareggio asiatico (Emirati Arabi Uniti-Australia, 7 giugno a Doha) affrontare il Perù di Lapadula e il Costa Rica giocarsela con la Nuova Zelanda; in Europa invece il Galles, che ha già battuto l'Austria in semifinale (2-1 con doppietta di Bale), attende la vincente di Scozia-Ucraina (la gara non si è ancora disputata per questioni belliche). Queste sono intanto le nazionali già pronte per volare in Qatar: Arabia Saudita, Argentina, Belgio, Brasile, Camerun, Canada, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, Francia, Germania, Ghana, Giappone, Inghilterra, Iran, Marocco, Messico, Olanda, Polonia, Portogallo, Qatar, Senegal, Serbia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Tunisia e Uruguay.