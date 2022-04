Fifa, Infantino: "Sarà il miglior Mondiale della storia"

Infantino: "Stop alle guerre"

"Mi rivolgo a tutti gli stati del mondo: per favore, si fermino tutti i conflitti. Per i nostri figli, per il nostro futuro. Per favore unitevi. Il calcio dovrebbe aiutare in questo. Ha il potere di unire le persone e si superare i confini culturali". Questo l'appello di Gianni Infantino. "La gente soffre, muore, viviamo in un mondo aggressivo, ma credo fortemente nel potere che il calcio ha di unire. Mandela diceva che lo sport ha il potere di cambiare il mondo. E il calcio è lo sport mondiale per eccellenza", ha aggiunto. All'inizio del Congresso Infantino si è astenuto dal rilasciare dichiarazioni sulla guerra in Ucraina. La Fifa ha invitato tutte le federazioni affiliate in Qatar, inclusa la Russia, le cui squadre sono state bandite da tutte le competizioni dopo aver attaccato l'Ucraina. Alexej Sorokin, il capo dell'organizzazione della passata Coppa del Mondo 2018 in Russia, è a Doha. "Non ci stiamo nascondendo. Abbiamo tutto il diritto di essere qui", ha detto Sorokin.