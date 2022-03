Cristiano Ronaldo, il curioso striscione di due tifose portoghesi

ROMA - Durante la partita del Portogallo contro la Macedonia del Nord, con la vittoria per 2-0 dei lusitani e la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar, è apparso uno strano messaggio per Cristiano Ronaldo. Due tifose presenti sugli spalti del stadio do Dragao di Porto hanno infatti dedicato uno striscione al capitano del Portogallo con scritto: "Donaci il tuo sperma", con poi disegnate la bandiera portoghese, quella brasiliana e uno spermatozoo. Lo striscione è diventato subito virale in rete. Intanto l'ex attaccante della Juventus aspetta che la sua compagna Georgina dia alla luce i loro gemelli.