Mondiali, l'Algeria vuole rigiocare lo spareggio con il Camerun: il motivo

ALGERI - La Federcalcio algerina non ci sta e chiede alla Fifa di rigiocare il ritorno dello spareggio mondiale contro il Camerun. L'undici di Belmadi, che aveva vinto 1-0 all'andata in trasferta, è stato battuto 2-1 ai supplementari a Blida, col gol decisivo di Toko Ekambi al 124'. Ma per le Volpi del Deserto la partita è stata falsata dall'arbitro gambiano Bakary Gassama. "Siamo determinati a percorrere tutte le strade consentite dalla legge per tutelare i nostri diritti e far ripetere l'incontro", fa sapere in una nota la Federazione, secondo la quale "lo scandaloso arbitraggio ha snaturato il risultato" della gara. Già nel post-partita il Ct Belmadi era stato duro: "Lo dico senza paura: questi arbitri non rispettano il nostro Paese. Non cerco scuse, questi sono fatti".