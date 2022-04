Mondiali 2022, si parte con Qatar-Ecuador: il calendario fino alla finale

TORINO - Mancano meno di otto mesi al via dei Mondiali del 2022, con il conto alla rovescia scattato oggi con il sorteggio dei gironi eliminatori. La rassegna iridata prenderà infatti il via alle ore 11 italiane del il 21 novembre, quando i padroni di casa del Qatar (testa di serie nel Gruppo A) sfideranno l'Ecuador nel match inaugurale. Sono 64 le partite in programma (i diritti tv per l'Italia sono detenuti dalla Rai), con la finalissima fissata per il 18 dicembre. Ecco il calendario completo...