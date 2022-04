Mondiali 2022, il ct dell'Iran: "Noi contro gli Usa? E' solo calcio"

L'Iran, miglior squadra asiatica nel ranking Fifa, è stata inserita nel gruppo B dei Mondiali, insieme ad Inghilterra, Stati Uniti e alla vincente del play off europeo. Intorno alla sfida con gli Usa si è già scatenata una polemica politica. "Non mi interessano le questioni politiche - ha subito ribadito il ct itraniano Dragan Skocic, 53 anni, ex giocatore di Las Palmas e Compostela (Spagna) - tra i due Paesi ci sono argomenti aperti, ma io voglio pensare solo al pallone". Le due nazionali si sono già affrontate nel 1998, in Francia. In quell'occasione l'Iran sconfisse gli Usa per 2-1.