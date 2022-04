Mondiali 2022, la Russia rinuncia al ricorso contro la Fifa: è fuori

LOSANNA (Svizzera) - La federcalcio russa ha ritirato il ricorso presentato al Tas, il Tribunale arbitrale dello sport, contro l'esclusione dai Mondiali e dalle altre competizioni internazionali, deciso dalla Fifa dopo l'invasione dell'Ucraina. "La procedura sarà chiusa a breve", informa il Tas in un comunicato, che spiega come il ricorso sia stato ritirato il 30 marzo. La Russia avrebbe dovuto affrontare la Polonia nella semifinale degli spareggi per i Mondiali in Qatar. La federazione russa ha però mantenuto aperto il ricorso al Tas contro la Uefa, che ha bandito club e nazionali russi dalle competizioni continentali.