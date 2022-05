Fifa, sanzioni al Senegal per laser su Salah e disordini allo stadio

La federcalcio senegalese è stata sanzionata dalla Fifa con una multa di 175mila franchi svizzeri, circa 170mila euro, per i disordini causati dai tifosi durante il playoff di ritorno contro l'Egitto valido per la qualificazione al Mondiale in Qatar, incluse le luci laser puntate su Mohamed Salah durante la decisiva sequenza dei calci di rigore. L'ala del Liverpool ha poi concluso sopra la traversa. Il Senegal ha vinto grazie al penalty decisivo di Sadio Mané. La Fifa ha comunicato che il comitato disciplinare ha anche esaminato un'invasione del campo da parte dei tifosi senegalesi, uno striscione offensivo e il "mancato mancato rispetto della legge e dell'ordine nello stadio" da parte della federazione di Dakar. Inoltre, il Senegal dovrà giocare la prossima gara ufficiale a porte chiuse.