Il Cile accusa l'Ecuador: "Via dai Mondiali, ha schierato un colombiano"

SANTIAGO DEL CILE (Cile) - La federcalcio del Cile ha fatto sapere di aver depositato un ricorso alla Fifa chiedendo l'esclusione dell'Ecuador dal prossimo Mondiale per la posizione irregolare del calciatore Byron Castillo. A conclusione di un'inchiesta sarebbe infatti emerso un certificato di nascita colombiano di Castillo, con gli stessi genitori, ma con data di nascita 25 luglio 1995 e non 10 novembre 1998, come scritto nei documenti della federcalcio ecuadoriana. Secondo l'accusa dei cileni, l'esterno destro sudamericano non avrebbe perciò diritto a giocare nella nazionale dell'Ecuador, che quindi dovrebbe perdere a tavolino le 8 gare di qualificazione ai Mondiali in cui Castillo è sceso in campo. Sebbene il Cile sia arrivato settimo dietro a Perù e Colombia, Castillo non ha mai giocato contro queste due nazionali, che quindi non avrebbero vantaggi in classifica. Il Cile invece, che ha affrontato due volte l'Ecuador con Castillo in campo, guadagnerebbe 5 punti, andando a sostituire proprio la nazionale ecuadoriana, arrivata quarta dietro a Brasile, Argentina e Uruguay.