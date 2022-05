Mondiali 2022, tra i 36 arbitri c'è Orsato. Var per Irrati e Valeri

ZURIGO (Svizzera) - La commissione Fifa ha annunciato in data odierna la lista degli ufficiali di gara selezionati per il prossimo Mondiale : 36 arbitri, 69 assistenti e 24 Var . Nel primo gruppo figura Daniele Orsato della sezione di Schio e i guardalinee Alessandro Giallatini e Ciro Carbone . Per il Var, designati Massimiliano Irrati e Paolo Valeri . Per la prima volta nella storia del Mondiale saranno presenti anche tre donne fra gli arbitri - la francese Stephanie Frappart , la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yoshimi Yamashita - e tre assistenti di linea - la brasiliana Neuza Back , la messicana Karen Diaz Medina e la statunitense Kathryn Nesbitt .

"Come sempre, abbiamo messo al primo posto la qualità e gli ufficiali di gara selezionati rappresentano il livello più alto dell'arbitraggio a livello mondiale", commenta il presidente della Commissione arbitrale Fifa, Pierluigi Collina che vuole ripercorrere le orme dell'ottimo lavoro svolto in Russia quattro anni fa: "Il Mondiale del 2018 è stato un grande successo anche grazie all'elevato standard degli arbitraggi e faremo il massimo per fare ancora meglio in Qatar". L'ex fischietto italiano mette in guardia i colleghi, invitandoli a concentrarsi già da ora per l'appuntamento dell'anno: "Vogliamo lavorare ancora più duramente con tutti coloro che sono stati selezionati, monitorandoli nei prossimi mesi. Il messaggio è chiaro: non cullatevi sugli allori, continuare a lavorare sodo e a prepararvi molto seriamente per la Coppa del Mondo". Per gli uffciali di gara selezionati, la Fifa ha programmato una serie di seminari che si svolgeranno in estate tra Doha, Madrid e Asuncion, con l'obiettivo di ridurre gli errori e placare sul nascere ogni tipo di polemica, come dichiarato dal designatore Fifa Busacca: "Non possiamo eliminare tutti gli errori ma faremo tutto quello che possiamo per ridurli".

