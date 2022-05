Ramsey, dai Rangers al Galles: convocato, ora si gioca i Mondiali

Ramsey dovrà dimenticare in fretta l'errore dal dischetto in finale di Europa League, che ha dato la vittoria all'Eintracht contro i Rangers, perché il 5 giugno il suo Galles si giocherà l'accesso ai Mondiali in Qatar. Il centrocampista, di proprietà della Juventus, è stato convocato dal ct Page e affronterà in casa la vincitrice della semifinale degli spareggi del Percorso A, che vedrà la Scozia contro l'Ucraina a Glasgow l'1 giugno. La partita, originariamente prevista per fine marzo, è stata posticipata a causa dell'invasione russa dell'Ucraina.