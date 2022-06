L'Ucraina fa festa, battuta 3-1 la Scozia: è finale-spareggio col Galles

GLASGOW (Scozia) - L'Ucraina batte 3-1 la Scozia all'Hampden Park di Glasgow e si guadagna l'accesso alla finale-spareggio per la qualificazione ai prossimi Mondiali: a decidere il match i gol di Yarmolenko (33'), Yaremchuk (49') e Dovbyk (95'). Non basta agli scozzesi il gol del momentaneo 1-2 di McGregor al 79'. Per la nazionale di Petrakov c'è adesso il match decisivo contro il Galles: una vittoria regalerebbe a Malinovsky e compagni il pass per il Qatar.