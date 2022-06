La promessa di Yarmolenko all'Ucraina: "Andremo in Qatar e vinceremo la guerra"

GLASGOW (SCOZIA) - In gol nella vittoria per 3-1 sulla Scozia a Glasgow che vale all'Ucraina la finalissima con il Galles per la qualificazione al Mondiale qatariota, il fantasista giallo-azzurro Andriy Yarmolenko ringrazia il popolo ucraino nonostante il momento complicato: "Grazie per il vostro sostegno! Grazie per aver creduto in noi! Dedichiamo questa vittoria al popolo ucraino, a ogni guerriero che attualmente difende il nostro Paese". scrive l'ex centrocampista del West Ham, attualmente svincolato, sul proprio profilo Instagram e assicura: "Vinceremo sicuramente questa guerra".