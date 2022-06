Ecuador ai Mondiali, ricorso Cile respinto. Sfuma ipotesi ripescaggio Italia

L'Ecuador parteciperà regolarmente ai prossimi Mondiali: questa la decisione della Fifa in merito al ricorso presentato dal Cile. Sfuma dunque l'ipotesi di un possibile ripescaggio dell'Italia di Mancini, assente illustre in Qatar, con la Fifa che ha archiviato il procedimento aperto in precedenza nei confronti della nazionale di Alfaro, relativo alla posizione del difensore Byron Castillo, che secondo l'accusa cilena sarebbe in realtà nato in Colombia. Gli ecuadoriani saranno dunque della rassegna iridiata a partire dal prossimo novembre, anche se bisogna tenere in conto, come evidenziarto nella parte finale del comunicato del massimo organo del calcio internazionale, che la Federazione Cilena potrà avvalersi del Comitato d'Appello.