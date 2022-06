Campbell trascina il Costa Rica al Mondiale: Nuova Zelanda ko 1-0

AL RAYYAN (Qatar) - Il Costa Rica supera la Nuova Zelanda e diventa così l'ultima Nazionale a conquistare il biglietto per i Mondiali in Qatar. All'All Rayyan Stadium gli uomini di Guzman vincono 1-0 grazie al gol al 3' di Joel Campbell, attaccante classe '92 che nella stagione 2018/19 ha vestito la maglia del Frosinone in Serie A. Al 69' la Nuova Zelanda rimane anche in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Barbarouses, entrato in campo da appena 9 minuti al posto di Greive. Il Costa Rica accede dunque al Girone E di Qatar 2022 con Spagna, Germania e Giappone.