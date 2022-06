Daily Star: "Mondiali, sesso proibito tra non sposati: si va in carcere"

Il Mondiale in Qatar si avvicina e il Daily Star , nelle ultime ore, ha voluto riportare una notizia molto particolare, che interessa tutti i tifosi che andranno in Qatar per assistere alle partite dei mondiali di calcio: un rapporto sessuale tra non coniugati può essere punito fino a sette anni di carcere. Il sesso tra persone non sposate in Qatar è reato e, come spiega una fonte di polizia al Daily Star, potrebbe portare gli stranieri ad una condanna fino a sette anni di carcere .

Qatar 2022, sesso proibito tra non sposati

"Il sesso è praticamente fuori dal menu, a meno di non andare in Qatar come marito e moglie. Sicuramente non ci saranno storie di una notte in questo mondiale. Anzi, non ci saranno proprio feste. Tutti quanti dovranno tenere la testa a posto, se non vogliono rischiare di rimanere in prigione. Per la prima volta nella storia dei mondiali, ci sarà praticamente un divieto di fare sesso. E i tifosi devono essere preparati a questo scenario" ha dichiarato la fonte di polizia al tabloid. Il Comitato Supremo del Qatar, inoltre, ha sottolineato in una dichiarazione che "il Qatar è un paese conservatore e le manifestazioni pubbliche di affetto sono disapprovate indipendentemente dall'orientamento sessuale".