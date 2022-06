Mondiali 2022, svolta Fifa: via libera a rose allargate da 23 a 26 giocatori

Dopo l'Europeo 2020, anche il prossimo Mondiale in Qatar sarà con rose allargate a 26 giocatori. L'esecutivo della Fifa ha infatti deciso di ampliare di tre giocatori il numero massimo di convocati nelle liste definitive di ogni nazionale che parteciperà alla fase finale della prossima Coppa del Mondo, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. Le liste dovranno essere presentate entro il 13 novembre. Saranno 26 anche le persone che potranno sedere in panchina, i 15 giocatori di riserva e 11 persone dello staff compreso almeno un medico. Il numero di 23 convocati rimane come quota minima di giocatori in lista. La decisione - che ricalca quella adottata per gli Europei 2020 - è stata presa, spiega la Fifa, sia in considerazione della particolare sede temporale del torneo, nel tardo autunno, sia in considerazione della pandemia da Covid 19.