Mondiali, Mazzarri in Qatar con il Marocco

TORINO - Walter Mazzarri “vede” i Mondiali del Qatar da ct poiché è in avanzata trattativa per diventare selezionatore del Marocco, una delle squadre qualificate: secondo Al Araby il tecnico si trova attualmente a Rabat, capitale del Marocco, per incontrare direttamente Fawzi Lekjaa, numero uno della Federcalcio e definire gli accordi. Mazzarri sarebbe stato individuato come sostutito del bosniaco Vahid Halilhodzic, che dopo aver guidato Costa d’Avorio, Algeria e Giappone, si è qualificato col Marocco per Qatar 2022 ma che ha recentemente rescisso consensualmente il contratto.