Francia, Deschamps: "Pogba al Mondiale solo se sta bene"

Mancano 66 giorni all'inizio del Mondiale in Qatar e la presenza di Paul Pogba rimane ancora un grande punto interrogativo. Il centrocampista della Juve si è operato di meniscectomia artroscopica selettiva esterna al ginocchio destro dopo l'infortunio rimediato nel precampionato, durante la tournée negli Usa. A proposito della possibilità che il centrocampista bianconero venga convocato per la manifestazione iridata, il ct della Francia Didier Deschamps ha detto: "Conosco benissimo Paul, ci parlo spesso, ma oggi nessuno, neanche lui, può dire se sarà a disposizione per il Mondiale. Non so se riuscirà a curarsi per tempo. Io da quando sono qui non ho mai convocato un calciatore per la fase finale di una competizione se non pensassi che fosse completamente recuperato. Pogba non farà eccezione. La condizione fisica è un punto interrogativo, se si riprende sarà un'ottima cosa".

Francia, Deschamps sulla convocazione di Pogba per Qatar 2022

A chi gli chiede se verrà convocato anche se non sarà ancora tornato in campo con la Juve risponde: "No, se non sarà in forma non sarà convocato. Non vuole venire tanto per venire, è inconcepibile. Tutti i calciatori che verranno in Qatar saranno pronti per giocare. Poi c'è concorrenza, ci sono altri calciatori e chi sarà chiamato risponderà alle nostre esigenze". L'ex tecnico della Juve, poi, glissa sulla vicenda legata al fratello di Pogba: "Non chiedetemi di intervenire in questa storia, c'è la giustizia che fa il suo lavoro. Nonostante tutto credo che Pogba sia concentrato sul campo, è uno dal carattere solido".