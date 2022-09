Mondiali e diritti umani: è scontro tra Danimarca e Qatar

"Nero, il colore del lutto, perfetto per la terza maglia della Danimarca per i Mondiali di quest'anno. Anche se sosteniamo la nazionale danese fino in fondo, questo non deve essere confuso con il supporto per un torneo che è costato la vita a migliaia di persone. Desideriamo fare una dichiarazione sulla situazione dei diritti umani del Qatar e sul trattamento riservato ai lavoratori migranti che hanno costruito gli stadi della Coppa del Mondo nel paese". Così sul proprio profilo Instagram la società danese di abbigliamento sportivo Hummelsport che in vista dei Mondiali ha voluto inviare un messaggio di protesta che fa seguito ad una serie di appelli lanciati da gruppi di campagna per i diritti umani contro il trattamento dei lavoratori migranti in Qatar.