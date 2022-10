Mondiali, l'Ecuador rischia l'esclusione per il caso Castillo: gli scenari

TORINO - Cile e Perù hanno presentato ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport contro le sentenze della Fifa sull'idoneità del difensore dell'Ecuador Byron Castillo. La vicenda ha iniziolo scorso maggio quando la federcalcio cilena denuncia il ritrovamento del certificato di nascita colombiano dello stesso Castillo, con data di nascita nel 1995 e non nel 1998, come riportato nei documenti ufficiali della federcalcio dell'Ecuador. "Castillo è nato in Colombia, nella città di Tumaco, il 25 luglio del 1995 e non il 10 novembre del 1998 nella città ecuadoregna di Playas", aveva scritto nel suo esposto la federcalcio cilena. L'accusa del Cile è inconfutabile: il calciatore non era e non è idoneo per le partite di qualificazione in cui ha giocato e chiede al CAS di dichiarare irregolari quelle stesse partite (8 su 18 totali, ndr). Cile e Perù hanno quindi chiesto al Corte Arbitrale di emettere quanto prima la sua decisione finale entro il 10 novembre, ovvero a soli 10 giorni dall'inizio della Coppa del Mondo. In una nota della Corte si legge: "Gli arbitrati del Cas sono iniziati e sono in una fase iniziale. È in preparazione un calendario procedurale".