Fifa, 'modificata' la divisa del Portogallo a maniche lunghe: il motivo

La Nike aveva originariamente concepito una particolare maglia per il Portogallo in vista del Mondiale in Qatar. La divisa avrebbe dovuto presentare una manica lunga di colore rosso e l'altra di colore verde. La Fifa, però, è intervenuta e ha 'vietato' di indossare quella divisa alla nazionale portoghese: il "FIFA Equipment Regulations", che stabilisce le norme per la realizzazione delle divise da gioco per le sue competizioni, obbliga infatti le squadre ad avere una maglia con le maniche dello stesso colore. In occasione dell'ultimo impegno dei lusitani, in Nations League contro la Spagna, Cristiano Ronaldo e compagni hanno indossato una maglietta a maniche lunghe diversa da quella originariamente pensata da Nike: con entrambe le maniche di colore rosso.