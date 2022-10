Mondiali 2022, Danimarca in Qatar senza le famiglie

COPENAGHEN (Danimarca) - Non ci saranno le famiglie dei giocatori della Danimarca in Qatar al prossimo Mondiale . La decisione è stata presa in linea con la posizione assunta da tempo dalla Federazione danese in merito alla questione dei diritti umani nel Paese che ospiterà il torneo. Al quotidiano "Ekstra Bladet" la federazione ha spiegato : "Non vogliamo contribuire ai profitti del Qatar e pertanto abbiamo ridotto il più possibile le nostre attività di viaggio".

La scelta sulle maglie

Sempre in riferimento a questo tema nei giorni scorsi la Hummel, sponsor tecnico della nazionale, ha presentato le maglie che i giocatori indosseranno ai Mondiali: in una di queste sono stati volutamente attenuati simboli e loghi della "Danish Dynamite" in quanto - hanno spiegato - "non vogliamo siano visibili durante un torneo che è costato la vita a migliaia di persone". La terza maglia invece sarà tutta nera in segno di lutto per tutti gli operai scomparsi mentre lavoravano agli impianti.