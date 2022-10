Mondiali, i club saranno risarciti: la Fifa stanzia il budget

TORINO - Pronto un risarcimento per tutti i club che "presteranno" i loro giocatori alle Nazionali in occasione dei prossimi Mondiali in Qatar. A distribuirlo sarà la Fifa, che ha stanziato 209 milioni di dollari nell'ambito del programma di benefici per le società calcistiche . Ogni giorno di permanenza dei giocatori all'interno della competizione corrisponderà a un bonus di circa 10mila dollari, che entreranno nella casse del club detentore del cartellino.

Fifa, risarcimento ai club per i Mondiali

Per ottenere questa agevolazione le società potranno presentare domanda in formato digitale, attraverso il Fifa Professional Football Landscape. Si tratta di un'iniziativa già adottata in occasione dei Mondiali 2018, quando 416 club di 63 associazioni affiliate beneficiarono della stessa somma. Per poter ottenere il compenso, tuttavia, il club deve aver disposto del calciatore impegnato in Qatar nei due anni precedenti alla Coppa del Mondo 2022.