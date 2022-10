Romero sa qualcosa? Le parole su Dybala e Di Maria nell'Argentina Mondiale

LONDRA (Inghilterra) - Poco più di un mese e poi partirà l'atteso Mondiale di Qatar 2022. Una osservata speciale è sicuramente l'Argentina di Scaloni che nell'ultimo periodo non sta vivendo certo un periodo fortunato. Dybala, Di Maria e Messi sono ai box per infortunio, anche se le condizioni dei tre campioni è sicuramente diversa. E proprio sugli infortunati è intervenuto Cristian Romero, ex Atalanta ora al servizio di Conte nel Tottenham. “Un pò triste per Paulo, che penso non riuscirà a recuperare. Non gli ho parlato, ma penso che l'infortunio sia grave e gli auguro una pronta guarigione", queste le sue parole sul 21 della Roma, un pensiero deciso che vede la Joya lontana dal Mondiale. Sull'argentino della Juve ha invece aggiunto: "Il Fideo ci sarà, da quello che ho visto e parlando con i miei compagni". Di Maria riuscirà dunque a recuperare secondo Romero che su Messi non ha dubbi: "Leo penso che stia bene".