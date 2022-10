Kantè rischia il Mondiale: la Francia di Deschamps in ansia

PARIGI (Francia) - Non solo Paul Pogba. Il ct Didier Deschamps e la Francia rischiano di partire per il Mondiale in Qatar senza un altro giocatore fondamentale del calibro di N'golo Kanté. Il centrocampista del Chelsea è stato infatti vittima di una ricaduta dopo l'infortunio al tendine del ginocchio e potrebbe restare fuori dai giochi diverse settimane. Non si conoscono ancora i possibili tempi di recupero dell'ex Leicester, ma c'è grande preoccupazione per la sua partecipazione alla prossima Coppa del Mondo. Le tempistiche sono serrate, con Deschamps che dovrà presentare la sua lista dei convocati entro il prossimo 9 novembre.