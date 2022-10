Mondiali, Messi: "Troppi infortuni. Spero recuperino Dybala e Di Maria"

TORINO - Troppi infortuni, l'apprensione cresce. Lionel Messi si appresta a giocare quello che ha già annunciato essere l'ultimo Mondiale della sua carriera , ecco perché il timore di non riuscire a partecipare lo preoccupa. L'argentino è fermo per uno stiramento al polpaccio e ha confessato la sua paura: “Gli infortuni sono una preoccupazione. Questa è una Coppa del Mondo diversa, che si gioca in un periodo dell'anno differente rispetto ai tornei precedenti ed è così imminente che qualsiasi piccola cosa ti accada può costringerti ad abbandonare".

Messi e l'augurio a Di Maria e Dybala

Il sette volte Pallone d'Oro ha poi aggiunto che queste preoccupazioni siano state amplificate dai recenti stop di Di Maria e Dybala, sui quali spera di poter contare per la rassegna in Qatar: "Con quello che è successo a Dybala e Di Maria, la verità è che personalmente ti preoccupi e hai più paura quando vedi questo genere di cose. È qualcosa a cui pensi, ma sento che anche andare a giocare con quello in testa può essere contraddittorio. La cosa migliore che puoi fare è provare a giocare normalmente, come fai sempre. Spero che Di Maria e Dybala si riprendano in tempo. Hanno abbastanza tempo per farlo e raggiungere il torneo in buona forma”.