Mondiali femminili, il sorteggio: Italia con Svezia, Sudafrica e Argentina

AUCKLAND (Nuova Zelanda) - Sorteggiati i gironi per la fase finale del Mondiale di calcio femminile in programma dal 20 luglio al 20 agosto 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Una rassegna a cui parteciperà anche l'Italia di Milena Bertolini, che è stata inserita nel girone G insieme a Svezia, Sudafrica e Argentina.