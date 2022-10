Chi vincerà il Mondiale in Qatar? Uno studio svela la risposta!

Tante candidate, una sola vincitrice. Il prossimo 18 dicembre si conoscerà la nazionale campione del mondo. Dalla Francia del Pallone d’Oro Benzema al Brasile di Neymar, passando per l’Argentina di Messi (al suo ultimo Mondiale) e l’Inghilterra di Kane. Fenomeni assoluti, talenti spropositati, in Qatar ci sarà sicuramente da divertirsi anche se l’amarezza per la mancanza dell’Italia resta eccome. Nel frattempo, uno studio della BCA Research ha ‘svelato’ chi alzerà la Coppa al Luisail Stadium. L’analisi prende in esame le statistiche dei giocatori nella vita reale, nel videogioco FIFA oltre alle partite degli ultimi cinque Mondiali.