Brasile, Tite: "Mondiali? La scelta dei convocati non mi fa dormire"

TORINO - Mancano pochi giorni ormai all'annuncio della lista dei 26 convocati del Brasile per Qatar 2022, che avverrà lunedì prossimo, 7 novembre. A comunicare l'elenco sarà ovviamente il ct Tite, che ha raccontato come questa scelta sia diventata per lui quasi un'ossessione: "Mi accompagna l'ansia - ha detto nel corso della trasmissione 'Esporte Espetacular' - e mi sto svegliando sempre alle 4. Mia moglie ci si è abituata, e quando mi agito e scalcio nel letto mi dice di stare calmo. Mi dice di provare a dormire di più, ma il pensiero delle convocazioni mi agita. Ci sono gli atleti, ma prima di tutto vengono gli uomini, i loro caratteri, ci sono figli e padri e l'essere umano deve sempre essere rispettato. E per me è un dovere esternare la mia graditudine a tutti coloro che fanno, o hanno fatto, parte di questo gruppo. Ci saranno delle scelte dettate da motivi tecnici, ma il rispetto per tutti ci sarà sempre".