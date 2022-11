Messi, è allarme Mondiale: "Ha un problema al tendine d'Achille"

L’Argentina in ansia per Leo Messi. Il fuoriclasse del Psg, a due settimane dall’inizio del Mondiale, salterà la prossima sfida di campionato contro il Lorient per un’infiammazione al tendine d’Achille. Il club francese ha comunicato che si tratta soltanto di un’esclusione a scopo precauzionale (dopo i 90 minuti giocati nell’ultima di Champions con la Juve) e che tornerà in gruppo la settimana prossima, ma è chiaro che a ridosso di un appuntamento così importante il livello di attenzione sia ai massimi livelli.