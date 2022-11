Brasile, i convocati di Tite per il Mondiale: tre giocatori della Juve e un ex bianconero

Il Brasile si prepara per il Mondiale 2022 in Qatar con il Ct Tite che ha diramato la lista dei 26 convocati. Mancano solo 13 giorni all'inizio del torneo e gli allenatori della maggior parte delle squadre stanno definendo i dettagli per consegnare le proprie scelte di rosa, la cui scadenza è il 14 novembre. Dopo il Giappone, la Seleçao ha svelato i 26 giocatori che andranno alla ricerca della sesta Coppa del Mondo. Tre i calciatori della Juventus scelti da Tite insieme all'ex bianconero Dani Alves, convocato all'età di 39 anni. Questo il commento del tecnico verdeoro: "Questa è una squadra di punta che non dipende da un singolo atleta. Non dipende da Neymar, Rafinha, Alisson. La nuova generazione di calciatori che è venuta fuori ha fatto sì che non si dipenda da un solo giocatore".