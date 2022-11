Brasile, Bremer convocato: Tite lo incorona e arriva l’ammissione del ct VIDEO

TORINO - Il ct del Brasile Tite ha sciolto gli ultimi dubbi in merito alle convocazioni per gli imminenti Mondiali in Qatar: dentro il difensore centrale della Juve Gleison Bremer, che ha battuto la concorrenza di Lucas Verissimo dello Sporting Lisbona. Con Danilo, Alex Sandro e la convocazione di Bremer sono tre i giocatori bianconeri presenti nella nazionale brasiliana. Tite ha commentato la chiamata di Bremer, facendo mea culpa riguardo al passato: "Bremer è stato convocato grazie alle sue alte prestazioni con il Torino e la Juventus, Forse abbiamo fatto sbagliato e non lo abbiamo osservato da vicino perché meritava più attenzione da più tempo - ha sottolineato. Quando è arrivato qui, dopo le prime partite e i primi allenamenti, ha mostrato grande sicurezza".