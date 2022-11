"Senegal, Mané salterà il Mondiale in Qatar"

Senegal in apprensione per le condizioni di Sadio Mané. L'attaccante del Bayern Monaco è uscito per infortunio al 20' del primo tempo della sfida contro il Werder Brema (vinta dai bavaresi per 6-1). Uno dei componenti dello staff tecnico dei tedeschi, Dino Toppmoeller, aveva rassicurato tutti affermando che il problema non fosse "nulla di particolarmente grave", mentre l'allenatore Nagelsmann ha rimandato tutto agli accertamenti del caso ai quali si sottoporrà il suo giocatore, dopo la botta alla parte superiore della tibia: "È una zona delicata, vediamo cosa diranno le radiografie, speriamo bene, ma non ho certezze".