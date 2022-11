Mondiali Qatar 2022, Svizzera: Yakin convoca Zakaria, Rodriguez e 4 portieri!

BERNA (Svizzera) - La Nazionale Svizzera ha ufficializzato la lista dei 26 convocati che prenderanno parte alla spedizione in Qatar per i Mondiali 2022. Nella lista del ct Murat Yakin spicca il nome di Denis Zakaria (di proprietà bianconera ma in prestito al Chelsea) e la particolarità dei 4 portieri presenti. A causa dei problemi di infortunio (caviglia) per il titolare Yann Sommer e per il sostituto Jonas Omlin, Yakin ha aggiunto a Kobel (terzo portiere) anche l'estremo difensore del Salisburgo Philipp Kohn. Tra le ex conoscenze del campionato italiano l'ex Milan Ricardo Rodriguez, l'ex Inter Shaqiri, l'ex Atalanta Freuler e l'attuale centrocampista del Bologna Aebischer. Gli elvetici giocheranno nel Gruppo G insieme a Brasile, Serbia e Camerun contro il quale faranno il loro debutto il 24 novembre.