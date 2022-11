Argentina, Scaloni e la richiesta ai club: "Chi non è al 100%..."

Lionel Scaloni , allenatore della Nazionale argentina , ha parlato a TNT Sports -CNN Radio, riguardo alla lista dei giocatori che verranno convocati per i Mondiali in Qatar: "Abbiamo bisogno di giocatori che stiano bene e che siano pronti per andare a giocare la partita del 22 novembre" - ha dichiarato Scaloni. A meno di due settimane dall' inizio della Coppa del Mondo, il tecnico ha parlato della rosa definitiva: "L'idea iniziale era quella di dare la lista questo fine settimana, ma a causa dei problemi che stiamo avendo con alcuni giocatori, ci prenderemo anche la prossima settimana. Vogliamo che tutti raggiungano il massimo livello calcistico. La realtà è che parliamo con i club in modo che coloro che non sono al 100% non giocano la loro partita con il club ma è difficile"

Scaloni e la richiesta ai club

Per quanto riguarda le ultime partite prima del Mondiale, Scaloni ha spiegato: "Lavoriamo con i club per vedere se possono rilasciare alcuni giocatori prima, ma la realtà è che è difficile perché le squadre si giocano molte cose in questi giorni. Quello che sappiamo è che ci saranno alcuni che, per precauzione, non giocheranno le ultime partite, ma sappiamo che stanno bene". Invece sul possibile recupero dei giocatori infortunati: "Ci saranno altri che dovranno darci buoni strumenti per sapere se rispondono all'interno del campo, ci sono un sacco di strumenti tecnologici che possono dirti in quale condizione fisica può arrivare un giocatore. Abbiamo bisogno di giocatori che stiano bene. Per ora, dovete andare a giocare la partita del 22, ed è quello che faremo".