Mondiali, convocati Francia: c’è Rabiot, fuori Maignan

PARIGI (Francia) - I campioni del Mondo in carica della Francia si preparano per l'avventura in Qatar dove vorranno bissare il successo di quattro anni fa in Russia. Deschamps ha annunciato la lista dei 25 calciatori francesi che faranno parte della spedizione mondiale e non sono mancate sorprese. Tra gli "italiani", il ct dei Bleus ha chiamato Rabiot dalla Juventus insieme ai rossoneri Giroud e Theo Hernandez, escluso invece il portiere del Milan, Mike Maignan. Come annunciato nei giorni scorsi non parteciperà al Mondiale Paul Pogba, insieme a lui, il grande assente è Kanté. Ecco la lista completa.