Juventus, Deschamps su Rabiot: "Per la Francia è un grande valore"

Didier Deschamps ha diramato la lista dei 25 convocati per il Mondiale in Qatar al via il 20 novembre. Nell'elenco non c'è Paul Pogba, è presente invece Adrien Rabiot. E proprio sul centrocampista della Juventus ed ex Psg, il ct francese si è soffermato il conferenza stampa, dichiarando: ""Rabiot sa giocare in diverse posizioni del centrocampo, ha già dimostrato di saperlo fare alla Juventus. Sta vivendo un buon momento, prima si limitava come raggio d'azione, oggi è cresciuto tanto. Mi piace la formula che ha utilizzato per descriversi, si è definito un giocatore che dà equilibrio. Può non sembrare una cosa di grande valore, ma lo è per un allenatore. E anche per un ct di una nazionale".