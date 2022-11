McKennie e Dest convocati dal ct Usa Berhalter per Qatar 2022

Weston McKennie e Sergino Dest sono stati inseriti nella lista dei convocati degli Usa per i Mondiali di Qatar 2022. Per la manifestazione iridata, che avrà inizio il 20 novembre e terminerà con la finalissima del 18 dicembre, il ct americano Gregg Berhalter ne ha chiamati 26, tra cui, appunto, il centrocampista della Juventus e il terzino del Milan, in prestito però dal Barcellona. Gli Usa sono stati inseriti nel Gruppo B e si giocheranno il passaggio del turno con Inghilterra, Iran e Galles.