Inter, Onana e Lukaku al Mondiale. Gosens fuori!

MILANO - Si avvicina l'inizio del Mondiale 2022 e le nazionali partecipanti stanno iniziando ad annunciare la lista dei convocati che prenderanno parte all'avventura in Qatar. Interessate dalle scelte dei vari ct anche le squadre di Serie A che in vista della sosta del campionato vedranno quanti giocatori saranno chiamati ad indossare la maglia della propria nazione. In casa Inter, con gli annunci di Camerun, Belgio e Germania sono arrivate le prime indicazioni: Onana e Lukaku voleranno in Qatar, mentre Gosens resterà al servizio di Simone Inzaghi non essendo stato inserito nei 26 di Flick. Ecco le liste ufficiali.