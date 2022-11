Inghilterra, per Tomori e Smalling niente Mondiale ma c'è Maguire! Bufera Southgate

Gareth Southgate ha annunciato la lista dei 26 giocatori che parteciperanno ai Mondiali in Qatar e non mancano le sorprese: tra i grandi esclusi tre giocatori della Serie A: Fikayo Tomori, Tammy Abraham e Chris Smalling. Ci sono invece James Maddison, Callum Wilson (entrambi fuori dal giro da tre anni) e Marcus Rashford oltre a Kalvin Phillips, sebbene in questa stagione non abbia mai giocato una partita da titolare col Manchester City.