Spagna, i convocati per il Mondiale: Morata c'è, Sergio Ramos no

Anche la Spagna ha annunciato la lista dei 26 giocatori convocati per il Mondiale in Qatar. Luis Enrique ha sciolto gli ultimi dubbi: in elenco c'è Ansu Fati, nonostante fosse stato escluso dalle gare di settembre con Svizzera e Portogallo, e Hugo Guillamon, difensore del Valencia di Gattuso. Presente l'ex Juventus Alvaro Morata. Non c'è invece Sergio Ramos. La Spagna, inserita nel girone E, affronterà Costa Rica, Germania e Giappone.