Olanda, De Ligt e quattro 'italiani' tra i convocati per il Mondiale

Dopo le convocazioni della Spagna e di altre nazionali per il Mondiale, anche Louis Van Gaal ha diramato la lista dei convocati dell'Olanda per il Qatar. C'è l'ex Juventus De Ligt e ci sono anche 4 giocatori di Serie A: i due interisti De Vrij e Dumfries e i due atalantini De Roon e Koopmeiners. Nell'elenco, anche se fuori per infortunio da metà settembre, c'è l'attaccante del Barcellona Memphis Depay, preferito al collega di reparto del Villarreal, Arnaut Danjuma.