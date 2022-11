Argentina, Dybala al Mondiale con Di Maria e Lautaro. Anche Paredes nei 26 di Scaloni

BUENOS AIRES (Argentina) - E' finita l'attesa in Argentina: Lionel Scaloni ha annunciato la lista dei 26 che voleranno in Qatar per il Mondiale. Dopo il successo in Coppa America, la Nazionale albiceleste vuole tornare ad alzare quella Cobppa del Mondo che manca dal 1986, un trofeo che consegnerebbe alla leggenda Leo Messi, capitano e leader della Seleccion. Il ct argentino ha annunciato in video i convocati per la spedizione mondiale e oltre alla Pulce sono prersenti anche gli "italiani": gli juventini Di Maria e Paredes, gli interisti Lautaro Martinez e Correa, Nico Gonzalez della Fiorentina e il romanista Paulo Dybala che rientra così nelle scelte della nazionale nonostante le ultime voci di una poissibile esclusione. Ecco la lista completa.