Serbia, i Milinkovic-Savic con Vlahovic e Kostic a Qatar 2022: i convocati al Mondiale

BELGRADO (Serbia) - Una nazionale ricca di talento quella della Serbia che si prepara per l'avventura ai Mondiali di Qatar. Il ct Stojkovic punta tutto sulle qualità dei suoi campioni pescandone ben 11 dal campionato di Serie A. Presenti i fratelli Milinkovic-Savic, il portiere del Toro e il centrocampista della Lazio, immancabili Vlahovic e Kostic della Juventus. Sempre a Torino, sponda granata, chiamata anche per Lukic e Radonjic, gli altri arrivano da Fiorentina, Verona e Sampdoria: Milenkovic, Jovic, Ilic, Lazovic e Djuricic. Insomma una squadra con molti interpreti del nostro campionato che vogliono fare bene nella rassegna internazionale. Ecco la lista completa dei 26 convocati per la Serbia.